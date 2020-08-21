Пт, 21.08.2020
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Скоро погода изменится: станет прохладнее, ожидаются дожди

ФОТО: Pixabay

На следующей неделе станет прохладнее, ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит +21...+26 градусов, в ночь с субботы на воскресенье - +14...+19 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.

На следующей неделе температура воздуха понизится до +18...+24 градусов, во второй половине недели во время дождя - до +15 градусов. Также ожидается порывистый ветер.

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