Скоро погода изменится: станет прохладнее, ожидаются дожди

В предстоящие выходные на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха составит +21...+26 градусов, в ночь с субботы на воскресенье - +14...+19 градусов. Будет дуть умеренный южный ветер.

На следующей неделе температура воздуха понизится до +18...+24 градусов, во второй половине недели во время дождя - до +15 градусов. Также ожидается порывистый ветер.