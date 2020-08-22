Вечером и ночью ожидаются ливни, местами - грозы

Количество осадков местами может достигать 20 мм, в некоторых районах возможны также грозы.

В воскресенье будет светить солнце, во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни.

Западный, юго-западный ветер в Курземе усилится до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +15..+19 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +20..+25 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, возможны грозы. В столице будет дуть умеренный юго-западный ветер, в воскресенье из-за облаков будет выглядывать солнце, а температура воздуха составит +18 градусов ночью и до +24 градуса днем.