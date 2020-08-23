На побережье понизилась температура воды. На Колке она остыла до +11 градусов

Ветер унес верхний теплый слой воды, вместо которого поднялась холодная вода с морского дна. В Мерсрагсе температура упала почти на 15 градусов - с +23 градусов в пятницу вечером до +8 градусов в воскресенье утром.

В Рое и Колке вода остыла до +11 градусов.

На несколько градусов температура воды понизилась на всем побережье от Овиши до Юрмалы.

В Лиепае, Вентспилсе и на большей части побережья Видземе температура воды составляет +18...+19 градусов.

В реках и озерах в воскресенье утром температура воды составляла +17...+21 градус.

В ближайшие дни в основном будет дуть юго-западный ветер, поэтому на побережье Рижского залива в Курземе сохранится холодная вода, теплее она будет в Видземе и в открытом море в Курземе.