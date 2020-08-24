Осень все ближе: Латвию пересекут обширные зоны осадков

Дожди в Латвии ожидаются в течение всей недели, в некоторые дни территорию страны будут пересекать обширные зоны осадков, местами возможны ливни и грозы.

Дневная температура воздуха составит +16..+21 градус, ночная - +11..+16 градусов, при ясном небе столбики термометров могут опуститься ниже +10 градусов.

В конце августа, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже +15 градусов, в Латвии заканчивается метеорологическое лето и наступает осень. На этой неделе во многих регионах страны температура воздуха будет близка к этой границе.