Осень все ближе: Латвию пересекут обширные зоны осадков

Погоду в Латвии на этой неделе будут определять циклоны, поэтому ожидаются дожди и станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
Дожди в Латвии ожидаются в течение всей недели, в некоторые дни территорию страны будут пересекать обширные зоны осадков, местами возможны ливни и грозы.
Дневная температура воздуха составит +16..+21 градус, ночная - +11..+16 градусов, при ясном небе столбики термометров могут опуститься ниже +10 градусов.
В конце августа, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже +15 градусов, в Латвии заканчивается метеорологическое лето и наступает осень. На этой неделе во многих регионах страны температура воздуха будет близка к этой границе.
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