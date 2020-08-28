В Латвии ожидаются самые сильные ливни в этом месяце

В субботу днем обширная зона осадков пересечет страну с юго-запада. В Курземе может выпасть до 20 миллиметров осадков. Во время дождя температура воздуха в середине дня составит всего +12..+15 градусов.

В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Латгале, а температура воздуха повысится до +17..+22 градусов.

В понедельник, 31 августа, дожди ожидаются в течение всего дня, местами сильные. Также возможны грозы.

День знаний 1 сентября будет солнечным, только местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха на рассвете составит +5..+10 градусов, днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.