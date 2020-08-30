На половине метеостанций зарегистрировано наступление метеорологической осени

Наступление метеорологической осени зарегистрировано на 14 метеостанциях из 28 - в Алуксне, Бауске, Добеле, Гулбене, Кулдиге, Лиелпечи Огрского края, Руцаве, Руиене, Салдусе, Сигулде, Скривери, Стенде, Вичаки Вентпилсского края и Зосены.

В этих местах метеорологическая осень наступила 25 августа.

В воскресенье, 30 августа, среднесуточная температура по всей стране ожидается выше +15 градусов, начало сентября также прогнозируется теплым, поэтому в остальной Латвии метеорологическое лето может продлиться еще неделю или две.