В Польше объявлено красное предупреждение, к утру зона осадков может дойти до Латгале

В Польше объявлено красное предупреждение о разрушительных грозах в ближайшие часы, и ночью и утром зона осадков может дойти до Латгале и Селии, прогнозируют синоптики.
Понедельник в Латвии будет в основном пасмурным, больше солнца возможно в Курземе. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные. Ночью и утром образуется туман.
Температура воздуха ночью составит +9..+15 градусов, днем потеплеет до +13..+19.
В Риге в понедельник будет облачно, ближе к вечеру выглянет солнце. Температура воздуха ночью и днем составит +13..+17 градусов.
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