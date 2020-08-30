Вс, 30.08.2020
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В Польше объявлено красное предупреждение, к утру зона осадков может дойти до Латгале

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В Польше объявлено красное предупреждение о разрушительных грозах в ближайшие часы, и ночью и утром зона осадков может дойти до Латгале и Селии, прогнозируют синоптики.

Понедельник в Латвии будет в основном пасмурным, больше солнца возможно в Курземе. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные. Ночью и утром образуется туман.

Температура воздуха ночью составит +9..+15 градусов, днем потеплеет до +13..+19.

В Риге в понедельник будет облачно, ближе к вечеру выглянет солнце. Температура воздуха ночью и днем составит +13..+17 градусов.

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