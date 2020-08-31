Дожди, дожди и дожди. Прогноз погоды на неделю

В День знаний ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +6...+10 градусов, на побережье - до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+20 градусов.

В последующие дни недели будут чаще идти дожди, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем - чуть выше +20 градусов.

Как сообщалось, на прошлой неделе на многих станциях метеонаблюдений зарегистрировано наступление метеорологической осени - в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха была ниже +15 градусов.

Долгосрочные прогнозы показывают, что сентябрь, а также осень и зима в целом в Латвии ожидаются немного теплее нормы.