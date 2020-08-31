Пн, 31.08.2020
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Желтое предупреждение: в восточных районах Латвии ожидается сильный ливень

ФОТО: Inge Maria/Unsplash

В течение ближайших часов в восточных районах Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, сообщили порталу TVNET в Пожарно-спасательной службе (VUGD).

Желтое предупреждение в силе до 19 часов.

VUGD информирует, что может начаться сильная гроза, поэтому особую осторожность нужно соблюдать в местах, особенно подверженных влиянию гроз, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху, кроме того, возможно локальное затопление низинных территорий.

Условия езды на дороге могут затруднить плохая видимость и аквапланирование. В случае возможности рекомендуется искать убежища в закрытых помещениях.

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Если погода приведет к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, нарушениям коммуникации или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер чрезвычайных служб 112.

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