Желтое предупреждение: в восточных районах Латвии ожидается сильный ливень

В течение ближайших часов в восточных районах Латвии ожидаются грозы с сильными ливнями, сообщили порталу TVNET в Пожарно-спасательной службе (VUGD).
Желтое предупреждение в силе до 19 часов.
VUGD информирует, что может начаться сильная гроза, поэтому особую осторожность нужно соблюдать в местах, особенно подверженных влиянию гроз, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху, кроме того, возможно локальное затопление низинных территорий.
Условия езды на дороге могут затруднить плохая видимость и аквапланирование. В случае возможности рекомендуется искать убежища в закрытых помещениях.
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Если погода приведет к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, нарушениям коммуникации или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер чрезвычайных служб 112.
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