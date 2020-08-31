Желтое предупреждение: в восточных районах Латвии ожидается сильный ливень

VUGD информирует, что может начаться сильная гроза, поэтому особую осторожность нужно соблюдать в местах, особенно подверженных влиянию гроз, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху, кроме того, возможно локальное затопление низинных территорий.