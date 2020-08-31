1 сентября в Латвии будет менее дождливым и облачным

1 сентября, в День знаний, погода в Латвии будет более солнечной и сухой, чем в последний день августа, прогнозируют синоптики.
Ночью облачность уменьшится, местами ожидается кратковременный дождь и туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, а температура воздуха на большей части территории страны понизится до +5...+10 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается безветрие или слабый/умеренный северный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +16...+20 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.
В столице будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем поднимется до +18...+19 градусов.
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