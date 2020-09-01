Каким было это лето? Подробная статистика от синоптиков

Как и в 2019 году, в июне стояла жаркая погода, и этот месяц стал самым теплым за год.

Июль был на один градус холоднее среднего многолетнего показателя. В этом году и август, и июль были на 0,2 градуса теплее, чем в прошлом году, а в июне средняя температура воздуха была на 0,5 градуса ниже прошлогоднего показателя, поэтому лето в целом в этом году оказалось на 0,1 градуса прохладнее, чем в прошлом.

В августе было мало осадков, в июле - немного больше обычного, а в июне этого года прошли обильные дожди, тогда как в июне прошлого года была сухая погода.

Лето этого года было самым прохладным и дождливым с 2017 года, однако общее количество осадков было немного меньше нормы.

Средняя температура воздуха в августе этого года составила +17,2 градуса - на 0,8 градуса выше, чем в июле, но на 0,9 градуса ниже, чем в июне. Среднее количество осадков в стране в прошлом месяце составило 46,6 мм или 61% от нормы.

Любопытный факт! Максимальная температура воздуха в августе составила +30,3 градуса - этот показатель был зарегистрирован 16 августа в Добеле. Самая низкая температура была зафиксирована 29 августа в Зосены - +3,9 градуса.

Если в августе прошлого года было побито 23 рекорда холода, а за лето 2019 года в целом - 44 рекорда холода и 65 рекордов жары, то этим летом температурных рекордов было намного меньше - побито девять рекордов холода и 19 рекордов жары.

25-29 августа среднесуточная температура в Латвии упала ниже +15 градусов, наметив начало метеорологической осени. Наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура ниже +15 градусов на протяжении пяти суток подряд, зарегистрировано главным образом в Видземе, части Курземе и Земгале, а на побережье, в Латгале, Риге и в других местах по стране продолжается метеорологическое лето.