Ср, 2.09.2020
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В среду по всей стране возможны дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии порывы восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +19...+22 градусов, в Курземе - до +16...+19 градусов, сообщает агентство LETA.

Ожидается частичная облачность, более солнечным день будет на востоке страны. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Больше осадков ожидается в Курземе.

Галерея: Дождливый день в столице

В Риге может пройти дождь, будет дуть умеренный восточный ветер, а воздух прогреется до +21 градуса.

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