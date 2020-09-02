В среду по всей стране возможны дожди

В среду в Латвии порывы восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +19...+22 градусов, в Курземе - до +16...+19 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается частичная облачность, более солнечным день будет на востоке страны. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Больше осадков ожидается в Курземе.
Галерея: Дождливый день в столице
В Риге может пройти дождь, будет дуть умеренный восточный ветер, а воздух прогреется до +21 градуса.
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