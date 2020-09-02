Синоптики сделали прогноз на ближайшие две недели: сильных изменений ждать не стоит

Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1-2 градусы выше нормы, в свою очередь общее количество осадков ожидается меньше, чем обычно в сентябре.

Во второй половине этой недели ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, по ночам температура воздуха преимущественно не будет опускаться ниже +8...+15 градусов, а днем достигнет +17...+22 градусов, в воскресенье немного похолодает.

На следующей неделе ожидается более прохладная погода. Осадков, скорее всего, не будет много, не будет сильным и ветер.

Возможно, и вторая половина сентября изменений в погоде не принесет.

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Долгосрочные прогнозы неизменно свидетельствуют о длительном тепле осенью и зимой, однако прогнозируемое отклонение температуры от нормы будет значительно меньше, чем прошлой зимой.