Синоптики: в четверг местами ожидаются грозы

Грозовые ливни наиболее вероятны утром четверга в Селии и Видземе, начиная с юга.

Завтра в Латвии сохранится большое количество облаков, однако днем, начиная с юго-запада, погода станет более солнечной. Местами в Курземе ожидается кратковременный дождь.

Ночь будет теплой - температура воздуха не опустится ниже +12..+17 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит +18..+21 градус.

В Риге ночью и в первой половине дня возможен дождь и гроза, позже солнце будет чередоваться с облаками. Южный ветер будет умеренным, а температура воздуха составит от +17 градусов ночью до +21 градуса во второй половине дня.