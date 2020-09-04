О погоде на пятницу: увеличится облачность, на побережье ожидается порывистый ветер

В пятницу утром, 4 сентября, в Курземе, а во второй половине дня в центральных регионах страны увеличится облачность, ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Солнечным день будет на востоке Латвии, а больше осадков будет в Курземе. Температура воздуха составит +16..+21 градус.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе на побережье его скорость может составить в порывах 14-17 метров в секунду.
В Риге сегодня будет солнечно, во второй половине дня усилится облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +20 градусов.
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