О погоде на пятницу: увеличится облачность, на побережье ожидается порывистый ветер

Солнечным день будет на востоке Латвии, а больше осадков будет в Курземе. Температура воздуха составит +16..+21 градус.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе на побережье его скорость может составить в порывах 14-17 метров в секунду.

В Риге сегодня будет солнечно, во второй половине дня усилится облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +20 градусов.