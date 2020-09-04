Синоптики: погоду будут определять циклоны. Усилится ветер и будет дождливо

В ближайшие дни погоду в Латвии в основном будут определять циклоны, поэтому усилится ветер и будет дождливо, а температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.
В субботу, 5 сентября, Латвию с запада накроет обширная зона осадков, днем местами в Курземе, а вечером в центральных регионах страны ожидается сильный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус.
В воскресенье станет прохладнее, во многих регионах пройдут дожди.
На следующей неделе западный, юго-западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду. По ночам температура воздуха опустится до +6..+11 градусов, днем составит +14..+19 градусов.
Галерея: Дождливый день в Риге
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!