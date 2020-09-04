Синоптики: погоду будут определять циклоны. Усилится ветер и будет дождливо

В субботу, 5 сентября, Латвию с запада накроет обширная зона осадков, днем местами в Курземе, а вечером в центральных регионах страны ожидается сильный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус.

В воскресенье станет прохладнее, во многих регионах пройдут дожди.

На следующей неделе западный, юго-западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду. По ночам температура воздуха опустится до +6..+11 градусов, днем составит +14..+19 градусов.

Галерея: Дождливый день в Риге