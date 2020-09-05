На Кипре зарегистрирована самая высокая температура воздуха в ЕС в этом году

Это и сильнейшая жара, когда-либо зарегистрированная на Кипре осенью.

В столице Кипра Никозии в пятницу воздух прогрелся до +45,7 градусов, что является абсолютным рекордом жары в городе.

В Израиле жара усилилась до +48,9 градусов, что также является новым рекордом жары в сентябре.

В Иерусалиме столбик термометра поднялся до отметки в +42,7 градуса, второй день подряд побив абсолютный рекорд жары.

Рекорд осени был установлен и в Иордании - там воздух прогрелся до +48,2 градусов.

Днем ранее - 3 сентября - в Турции с +47,1 градусов был побит рекорд максимальной температуры сентября.

Рекорды были побиты и в других местах на Ближнем Востоке и юге России, в середине первой недели сентября нехарактерная жара наблюдалась также в Украине и на Балканах.

Так как географически Кипр находится в Азии, наивысшая зарегистрированная температура воздуха в Европе в этом году - неполные +45 градусов в Испании в конце июля и начале августа.