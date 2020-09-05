Воскресенье будет дождливым, возможны и грозы

В воскресенье во многих регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди, более интенсивные осадки пройдут утром на юго-востоке Латгале, прогнозируют синоптики.
Местами возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +9...+15 градусов. Максимальная температура днем - +16...+20 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность с кратковременным дождем. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
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