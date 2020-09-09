На следующей неделе может потеплеть до +25 градусов

Согласно прогнозу Global Forecast System, в среду вечером и в четверг в Латвии ожидаются ливни и сильный ветер, а местами и грозы с градом.

В пятницу, субботу и воскресенье осадки ожидаются лишь местами, несмотря на то, что будет облачно. Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду. Более сильный ветер сохранится на побережье.

В ночь на пятницу и субботу температура воздуха опустится до +4...+9 градусов, теплее будет на побережье. Днем воздух прогреется до +14...+20 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу, в первой половине следующей недели снова потеплеет, в среду температура воздуха может достичь отметки в +25 градусов, после чего возможны небольшие заморозки по ночам.