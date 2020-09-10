По всей стране объявлено желтое предупреждение об усилении ветра

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил по всей стране желтое предупреждение об усилении западного и северо-западного ветра до 15-22 метров в секунду в четверг утром и в первой половине дня.
Наиболее сильные порывы ветра ожидаются на побережье и в восточной части страны. Ветер местами может ломать ветви и деревья, разрушения наиболее вероятны в Видземе, Латгалии и Селии, где ожидаются сильнейшие порывы ветра вместе с дождем, градом и грозовыми тучами.
Самые интенсивные осадки и наибольшее количество грозовых облаков в четверг ожидаются в Видземе, а самая сухая и солнечная погода ожидается в Курземе.
Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, а также возможны гроза и град. В столице действует предупреждение об усилении порывов западного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду в первой половине дня.
Максимальная температура воздуха составит +16 градусов.
В Финляндии стремительно усилился циклон, его южная часть определяет погоду в Латвии. С юго-запада приближается антициклон.
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