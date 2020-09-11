Пт, 11.09.2020
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На следующей неделе возможны первые этой осенью заморозки

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

В начале следующей недели в западной и центральной части Европы ожидается волна жары, но Латвию она затронет мало, и уже с четверга северный ветер принесет холодные воздушные массы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В субботу и в воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, больше осадков ожидается в ночь на воскресенье и с утра. Будет дуть умеренный или сильный южный, юго-западный ветер, в воскресенье - западный ветер. В субботу днем потеплеет до +16...+21 градуса, а в воскресенье станет на градус прохладнее, сообщает агентство LETA.

В начале следующей недели северо-западный ветер сменится на юго-западный и принесет более теплый воздух - в среду температура может подняться до +16...+24 градусов.

Ожидается, что в четверг страну пересечет холодный атмосферный фронт и с северным ветром придет самый холодный с весны воздух -

в конце недели температура воздуха впервые этой осенью местами по стране может опуститься немного ниже нуля градусов.

Осадков будет мало, ожидается преимущественно солнечная погода.

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