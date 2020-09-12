Сб, 12.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Прогноз погоды на воскресенье: будет более ветрено и прохладно

Прогноз погоды на воскресенье: будет более ветрено и прохладно

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars SoikÄns / LETA

В воскресенье, 13 сентября, в Латвии порывы западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, ночью на побережье до 21 метра в секунду, прогнозируют синоптики.

Ночью с запада небо затянется облаками, затем прояснится, а вечером в воскресенье облачность снова усилится. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью опустится до +11..+15 градусов, днем повысится до +15..+19.

В Риге будет солнечный день, скорость ветра составит до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +14 градусов ночью и +18 градусов днем.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ
Back