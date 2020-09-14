Пн, 14.09.2020
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Прогноз погоды на неделю: сначала +25 градусов, а потом буря и холод

ФОТО: PA/Scanpix

На этой неделе ожидаются резкие изменения в погоде, сообщил модератор новостей погоды Латвийского телевидения Томс Брицис.

Во вторник и среду ожидается преимущественно солнечная погода, станет теплее. В среду по всей стране, за исключением северного побережья Курземе, воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В четверг ожидается сильный ветер, который будет достигать 29 метров в секунду и может привести к разрушениям.

Температура воздуха вечером в четверг составит только +10...+15 градусов, местами пройдут дожди.

В конце недели осадков будет мало, но местами дожди возможны. Температура воздуха днем достигнет +10...+16 градусов, но ночи станут значительно холоднее.

Ранним утром в воскресенье столбик термометра может опуститься до 0...+2 градусов. На поверхности почвы ожидаются заморозки.

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