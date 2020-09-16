Ср, 16.09.2020
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  • Лето вернулось? 16 сентября в Латвии воздух прогреется до +27 градусов

Лето вернулось? 16 сентября в Латвии воздух прогреется до +27 градусов

ФОТО: TASS/Scanpix

В среду, 16 сентября, температура воздуха повысится до +23..+27 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно солнечным. Во второй половине дня в Курземе, а вечером и в других регионах страны увеличится облачность.

Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 9-13 метров в секунду, вечером на побережье - северо-западный.

В Риге воздух сегодня прогреется до +26 градусов.

Из Скандинавии к Латвии уже приближается циклон, поэтому в четверг ожидается ветреная и прохладная погода.

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