Побит национальный рекорд жары для 16 сентября. Прежний держался аж с 1964 года

В среду после полудня температура воздуха в Земгале и в Рижском регионе поднялась до +26...+27 градусов, и такая высокая температура в этот день зарегистрирована в Латвии впервые, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прежний рекорд для 16 сентября был зарегистрирован в 1964 году - +25,3 градуса.
По всей стране, кроме запада побережья Курземе, столбик термометра в тени поднялся выше +22 градусов. Погода сухая и солнечная, скорость южного, юго-западного ветра в порывах составляет 9-13 метров в секунду.
На следующей неделе в Латвии ожидается бабье лето, температура будет подниматься выше +20 градусов, однако завтра после жары стремительно похолодает.
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