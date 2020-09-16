Ср, 16.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Побит национальный рекорд жары для 16 сентября. Прежний держался аж с 1964 года

Побит национальный рекорд жары для 16 сентября. Прежний держался аж с 1964 года

ФОТО: Unsplash

В среду после полудня температура воздуха в Земгале и в Рижском регионе поднялась до +26...+27 градусов, и такая высокая температура в этот день зарегистрирована в Латвии впервые, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежний рекорд для 16 сентября был зарегистрирован в 1964 году - +25,3 градуса.

По всей стране, кроме запада побережья Курземе, столбик термометра в тени поднялся выше +22 градусов. Погода сухая и солнечная, скорость южного, юго-западного ветра в порывах составляет 9-13 метров в секунду.

На следующей неделе в Латвии ожидается бабье лето, температура будет подниматься выше +20 градусов, однако завтра после жары стремительно похолодает.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Читать также

НАВЕРХ
Back