На Латвию движется самая сильная с весны буря. Основной удар придется на Ригу

В предупреждении сказано, что ночью порывы северо-западного ветра в столице усилятся до 15-19 м/с, утром в четверг они достигнут 20-23 м/с, а днем ветер в Риге усилится до 25-27 м/с.

В четверг в Риге ожидается самый сильный с весны ветер. Разрушения прогнозируются куда более обширные, чем во время бурь в марте и апреле, так как тогда на деревьях не было листьев.

Если ветер приведет к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, жителям необходимо звонить на номер 112.

Буря начнется в среду вечером в Балтийском море, Латвии она, скорее всего, достигнет утром и днем в четверг, когда в Видземе и на северном побережье Курземе порывы ветра достигнут 24-28 метров в секунду.

На побережье Латвии в четверг объявлено предупреждение оранжевого уровня, в других местах по стране - желтого уровня. Ветер может ломать деревья, переносить по воздуху обломки и незакрепленные предметы, возможны обрывы электролиний.

Самые сильные разрушения ожидаются в Риге и в регионах вокруг столицы.

В Риге и других местах на побережье Видземе ожидается и наибольшее повышение уровня воды - в море, реках и связанных с ними водоемах уровень воды в первой половине дня в четверг ожидается на 70 сантиметров выше, чем утром в среду. Наводнений, впрочем, не прогнозируется.

Высота волн в Рижском заливе может превысить три метра, а в центральной части Балтийского моря - семь метров.

На большей части территории Латвии в четверг ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 17-22 м/с. В ночь на пятницу ветер стихнет.

В четверг в Латвии резко понизится температура воздуха - как ночью, так и днем она составит всего +8...+15 градусов. Пройдут дожди, местами сильные.

В Риге в четверг также ожидаются дожди, местами возможны сильные ливни, температура воздуха как ночью, так и днем составит +11...+14 градусов.