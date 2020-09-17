Тепло до +24 градусов: синоптики о погоде на следующей неделе

К концу этой недели температура воздуха не превысит +14 ... + 19 градусов, но в самые теплые дни следующей недели температура, скорее всего, поднимется до +19 ... + 24 градусов.

Сильных заморозков не ожидается, но возможен туман. Дождей будет мало - местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине следующей недели, вероятно, осадков будет больше.

Уже сообщалось, что по долгосрочным прогнозам и сентябрь, и осень с зимой будут немного теплее обычного. Следовательно, ожидается, что зима 2020-2021 годов будет заметно прохладнее предыдущей, ставшей самой теплой зимой в истории латвийских метеонаблюдений.