Сильный шторм в Риге: из-за поваленных деревьев задерживались поезда и общественный транспорт

Из-за сломанного дерева было нарушено движение автобусов 9-го маршрута по улице Чиекуркална 1-я линия.

Похожая ситуация сложилась на улице Вайнодес, где сломанное дерево мешало движению 4-го и 19-го троллейбусов.

В свою очередь, на пересечении улиц Слокас и Нометню дерево, упавшее на трамвайные пути, нарушило движение трамваев 1-го и 5-го маршрутов.

Наконец, сломанное дерево на пересечении улиц Булленю и Илменя нарушило движение автобусов 36-го маршрута.

Во всех случаях сотрудники Rīgas satiksme оперативно реагируют, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть и восстановить движение общественного транспорта, отметили в предприятии.

Из-за бури по крайней мере на час будут запаздывать поезда на линии Рига-Тукумс в обоих направлениях, сообщила представитель АО Pasažieru vilciens (PV) Агнесе Лиците.

На перегоне между станциями Торнякалнс и Засулаукс упало дерево, которое повредило контактную сеть.

Ранее поезда на линии Рига-Тукумс уже запаздывали из-за двух сломанных деревьев на участках между Бабите и Имантой и недалеко от станции Дубулты. Эти деревья к настоящему моменту уже убраны.

В свою очередь, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило около 260 вызовов, связанных с ущербом, нанесенным сильным ветром.

В основном спасатели убирают поваленные на проезжую часть деревья. В трех случаях деревья упали на автомобили,

но обошлось без пострадавших.

В двух случаях ветер повредил крыши зданий, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Вызовы в основном поступали из Рижского района.

Уже сообщалось, что в четверг к 15 часам порывы северо-западного ветра в центре Риги составили 21 метр в секунду, в Даугавгриве - 24 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 17 сентября до 11 часов порывы северо-западного ветра в Риге - как в центре города, так и в Даугавгриве - достигали 21-22 м/с.

Уровень воды повысился примерно на метр, но затопления территорий не ожидается.

Из-за ветра и сильного дождя в четверг затоплена территория Луцавсалы.

По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальной полиции, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

В Айнажи и в Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в Вентспилсском порту - до 24 метров в секунду. В дальних от побережья регионах скорость ветра составляет 13-20 метров в секунду.

Ветер частично стихнет в ночь на пятницу, 18 сентября. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Риге и Латгалии по-прежнему ожидаются порывы северного и северо-западного ветра со скоростью до 16 м/с.

Сегодня до 21:00 самые сильные порывы ветра зафиксированы в Вентспилсе (24,5 м/с) и Риге (24,1 м/с в Даугавгриве, 22,8 м/с в центре).

В Сети появились видео и фотографии поломанных деревьев и разбитых машин.

Simtgadīgi koki Rīgā prasa ļoti lielu uzmanību un tuvu mājām esošie vienā mirklī var būt bīstami īpašumam un mums pašiem. Šorīt Pārdaugavā, manas Omītes dārzā vējš nogāza 100gadīgu kļavu. pic.twitter.com/ni41mlfslc — Sandra Ruža (@Ruza_Sandra) September 17, 2020

Галерея: Сильная буря в Риге