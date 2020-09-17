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Сильный шторм в Риге: из-за поваленных деревьев задерживаются поезда и общественный транспорт
В VUGD поступило 90 вызовов

ФОТО: Breaking.lv/Jurijs Žaltkovskis

В четверг, 17 сентября, в Риге и по всей Латвии свирепствует сильная буря. Уже появилась информация о поваленных деревьях и других разрушениях, вызванных ветром. Также в предприятии Rīgas satiksme подтвердили, что сегодня на нескольких маршрутах сломанные сильным ветром деревья мешали движению транспорта.

Из-за сломанного дерева было нарушено движение автобусов 9-го маршрута по улице Чиекуркална 1-я линия.

Похожая ситуация сложилась на улице Вайнодес, где сломанное дерево мешало движению 4-го и 19-го троллейбусов.

В свою очередь, на пересечении улиц Слокас и Нометню дерево, упавшее на трамвайные пути, нарушило движение трамваев 1-го и 5-го маршрутов.

Наконец, сломанное дерево на пересечении улиц Булленю и Илменя нарушило движение автобусов 36-го маршрута.

Во всех случаях сотрудники Rīgas satiksme оперативно реагируют, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть и восстановить движение общественного транспорта, отметили в предприятии.

Учитывая погодные условия четверга - шторм с продолжительными осадками - девять поездов на Тукумской линии задерживаются на срок до часа. Об этом сообщает руководитель отдела по связям с общественностью АО Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.

Она сообщила, что самая большая задержка была у одного рейса, который на 63 минуты отставал от запланированного времени прибытия, а остальные рейсы задерживались на 27-40 минут.

Один рейс также пострадал на линии Скулте. Лиците пояснила, что на Тукумской линии в направлении Юрмалы движение из-за двух упавших деревьев. Одно дерево упало возле станции Дубулты, другое - между Бабите и Имантой.

В свою очередь, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило около 90 вызовов, связанных с ущербом, нанесенным сильным ветром.

На данный момент служба работает над 20 вызовами.

В основном спасатели убирают поваленные на проезжую часть деревья. В трех случаях деревья упали на автомобили,

но обошлось без пострадавших.

В двух случаях ветер повредил крыши зданий, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Вызовы в основном поступали из Рижского района.

Уже сообщалось, что в четверг к 15 часам порывы северо-западного ветра в центре Риги составили 21 метр в секунду, в Даугавгриве - 24 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 17 сентября до 11 часов порывы северо-западного ветра в Риге - как в центре города, так и в Даугавгриве - достигали 21-22 м/с.

Уровень воды повысился примерно на метр, но затопления территорий не ожидается.

Из-за ветра и сильного дождя в четверг затоплена территория Луцавсалы.

По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальной полиции, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

В Айнажи и в Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в Вентспилсском порту - до 24 метров в секунду. В дальних от побережья регионах скорость ветра составляет 13-20 метров в секунду.

Ветер частично стихнет в ночь на пятницу, 18 сентября. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Риге и Латгалии по-прежнему ожидаются порывы северного и северо-западного ветра со скоростью до 16 м/с.

В Сети появились видео и фотографии поломанных деревьев и разбитых машин.

Галерея: Сильная буря в Риге

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