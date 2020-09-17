Сильный шторм в Риге: поваленные деревья и первые разрушения

Из-за сломанного дерева было нарушено движение автобусов 9-го маршрута по улице Чиекуркална 1-я линия.

Похожая ситуация сложилась на улице Вайнодес, где сломанное дерево мешало движению 4-го и 19-го троллейбусов.

В свою очередь, на пересечении улиц Слокас и Нометню дерево, упавшее на трамвайные пути, нарушило движение трамваев 1-го и 5-го маршрутов.

Наконец, сломанное дерево на пересечении улиц Булленю и Илменя нарушило движение автобусов 36-го маршрута.

Во всех случаях сотрудники Rīgas satiksme оперативно реагируют, чтобы как можно быстрее освободить проезжую часть и восстановить движение общественного транспорта, отметили в предприятии.

В свою очередь, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило около 90 вызовов, связанных с ущербом, нанесенным сильным ветром.

На данный момент служба работает над 20 вызовами.

В основном спасатели убирают поваленные на проезжую часть деревья. В трех случаях деревья упали на автомобили,

но обошлось без пострадавших.

В двух случаях ветер повредил крыши зданий, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Вызовы в основном поступали из Рижского района.

Уже сообщалось, что в четверг к 15 часам порывы северо-западного ветра в центре Риги составили 21 метр в секунду, в Даугавгриве - 24 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 17 сентября до 11 часов порывы северо-западного ветра в Риге - как в центре города, так и в Даугавгриве - достигали 21-22 м/с.

Уровень воды повысился примерно на метр, но затопления территорий не ожидается.

В Айнажи и в Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 21 метра в секунду, в Вентспилсском порту - до 24 метров в секунду. В дальних от побережья регионах скорость ветра составляет 13-20 метров в секунду.

Ветер частично стихнет в ночь на пятницу, 18 сентября. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Риге и Латгалии по-прежнему ожидаются порывы северного и северо-западного ветра со скоростью до 16 м/с.

В Сети появились видео и фотографии поломанных деревьев и разбитых машин.

Simtgadīgi koki Rīgā prasa ļoti lielu uzmanību un tuvu mājām esošie vienā mirklī var būt bīstami īpašumam un mums pašiem. Šorīt Pārdaugavā, manas Omītes dārzā vējš nogāza 100gadīgu kļavu. pic.twitter.com/ni41mlfslc — Sandra Ruža (@Ruza_Sandra) September 17, 2020

🇱🇻 Vējš Lokomotīves ielā #Ķengarags #Rīga #Latvija nogāzis koku uz stāvošām mašīnām un aizšķērsoja ceļa braucamo daļu.

📸 Vitālijs Bražens un Aleksandrs Sijanovs (Jezduni) pic.twitter.com/x3uou1PqeM — BreakingLV (@breakinglv) September 17, 2020

Галерея: Сильная буря в Риге