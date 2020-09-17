В пятницу будет ветреная и в основном солнечная погода

В ночь на пятницу, 18 сентября, в Латвии скорость северного, северо-западного ветра в порывах уменьшится до 11-17 м/c, а на побережье до 22 м/c, прогнозируют синоптики.
Днем скорость ветра уменьшится до 10-16 м/c, сильнее всего ветер будет дуть в Латгале и Рижском регионе.
Ночью в центральных и восточных районах пройдут дожди, днем будет малооблачно, осадков не ожидается.
Температура ночью и утром составит +6..+13 градусов, днем поднимется до 12..+17 градусов, в Риге во второй половине дня до +15 градусов.
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