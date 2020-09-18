Тепло и солнечно: синоптики сделали прогноз на ближайшие пять дней

Облачность будет небольшой или переменчивой, ночью и с утра сгустится туман.

Температура воздуха по ночам опустится до +5...+10 градусов, местами в ночь на воскресенье - до +2 градусов, но в отдельные ночи на побережье сохранится тепло до +15 градусов.

Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит +14...+19 градусов, а на следующей неделе потеплеет до +24 градусов.

Будет дуть слабый ветер, на следующей неделе он усилится.

Согласно нынешним прогнозам, бабье лето завершится примерно 27 сентября.