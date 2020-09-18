Тепло и солнечно: синоптики сделали прогноз на ближайшие пять дней

В ближайшие пять дней значительных осадков в Латвии не ожидается, сообщает агентство LETA.
Облачность будет небольшой или переменчивой, ночью и с утра сгустится туман.
Температура воздуха по ночам опустится до +5...+10 градусов, местами в ночь на воскресенье - до +2 градусов, но в отдельные ночи на побережье сохранится тепло до +15 градусов.
Будет дуть слабый ветер, на следующей неделе он усилится.
Согласно нынешним прогнозам, бабье лето завершится примерно 27 сентября.
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