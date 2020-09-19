В субботу будет солнечно, воздух прогреется до +19 градусов

В субботу местами в Земгале и на юге Курземе температура воздуха поднимется до +19 градусов, в остальной части страны - до +15..+18 градусов, прогнозируют синоптиеи.
Погода будет сухой и преимущественно солнечной, ожидается небольшая облачность.
Слабый ветер сменится умеренным северо-западным ветром, скорость порывов которого составит до 8-13 м/с.
В Риге облака только временами будут закрывать солнце, скорость порывов северо-западного ветра составит до 12 м/с, а температура воздуха - до +16, +17 градусов.
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