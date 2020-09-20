На следующей неделе начнется астрономическая осень, в Латвии ожидаются рекорды тепла

Во вторник в северном полушарии наступит астрономическая осень, которая вначале принесет Латвии рекорды тепла, прогнозируют синоптики.
Осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 16:30. В период равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь во всем мире примерно одинаковой продолжительности.
Продолжительность дня во второй половине сентября сокращается быстрее всего - солнце каждый следующий день светит на 4 минуты 46 секунд меньше.
Астрономическая осень продлится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.
На следующей неделе в Латвии температура воздуха часто будет превышать +20 градусов, а местами, возможно, достигнет +25 градусов. Синоптики прогнозируют, что 22-26 сентября во многих районах страны будут побиты рекорды тепла.
Ночью температура воздуха нередко будет превышать +10 градусов.
С середины недели временами возможны дожди и грозы. Юго-западный, юго-восточный ветер будет преимущественно умеренным.
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