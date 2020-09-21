Синоптики: к концу недели температура может подняться выше 25 градусов

Во вторник, 22 сентября, погода станет более солнечной, а в среду солнце будет светить по всей стране. В четверг местами, в основном в Курземе, ожидаются дожди и грозы, в последующие дни также возможны осадки.

Одним из самых теплых дней будет среда, 23 сентября, когда потеплеет до +20..+25 градусов. Возможно, в конце недели с порывистым юго-восточным ветром столбик термометра местами поднимется еще выше.

Минимальная температура в ночные и утренние часы будет разной. При ясном небе и безветрии воздух быстрее остывает, в том числе в среду на рассвете местами в Латгале и Видземе будет не выше +5 градусов, а в облачную и ветреную погоду ночная температура местами не опустится ниже +15.

21 сентября 2018 года в Латвии было +30 градусов.