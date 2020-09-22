Наступает астрономическая осень, но будет тепло и солнечно

Во вторник, когда на Северном полушарии заканчивается астрономическая весна и наступает осень, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, сообщает агентство LETA.
Только местами в Курземе и Видземе солнце может закрывать облака, осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит от +17 градусов в Айнажи и Вентспилсе и до +23 градусов в Бауске.
В Риге ожидается солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +22 градусов.
Напомним, в 16:30 будет осеннее равноденствие. Однако этот день в Латвии еще будет длиннее ночи на 12 минут.
Во второй половине сентября длина дня снижается быстрее - каждый следующий день солнце светит на четыре минуты и 46 секунд меньше.
Астрономическая осень продолжится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.
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