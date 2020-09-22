Наступает астрономическая осень, но будет тепло и солнечно

Только местами в Курземе и Видземе солнце может закрывать облака, осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит от +17 градусов в Айнажи и Вентспилсе и до +23 градусов в Бауске.

В Риге ожидается солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +22 градусов.

Напомним, в 16:30 будет осеннее равноденствие. Однако этот день в Латвии еще будет длиннее ночи на 12 минут.

Во второй половине сентября длина дня снижается быстрее - каждый следующий день солнце светит на четыре минуты и 46 секунд меньше.

Астрономическая осень продолжится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.