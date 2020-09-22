Новый рекорд! В среду будет до +25

До этого самая высокая температура 23 сентября была зарегистрирована в Латвии в 2003 году - +24,1 градуса.

Ночная температура составит +7..+13 градусов, на востоке страны столбики термометров местами опустятся до +4 градусов.

В Риге в среду ожидается ясная погода. Ночью температура составит до +12 градусов, днем воздух прогреется до +24.. +25 градусов.