Вт, 22.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Новый рекорд! В среду будет до +25

ФОТО: Unsplash

В среду в Латвии сохранится солнечная погода, а температура воздуха повысится до +21..+25 градусов, побив прежние рекорды, прогнозируют синоптики.

До этого самая высокая температура 23 сентября была зарегистрирована в Латвии в 2003 году - +24,1 градуса.

Ночная температура составит +7..+13 градусов, на востоке страны столбики термометров местами опустятся до +4 градусов.

В Риге в среду ожидается ясная погода. Ночью температура составит до +12 градусов, днем воздух прогреется до +24.. +25 градусов.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Читать также

НАВЕРХ
Back