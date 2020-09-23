После обеда воздух прогреется до +25

В среду, 23 сентября, в Латвии сохранится солнечная погода, а воздух прогреется до +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.
В Риге день будет солнечным, температура воздуха составит +24...+25 градусов.
Температура воды в море, озерах и большинстве рек составляет +12...+15 градусов.
До этого самая высокая температура 23 сентября была зарегистрирована в Латвии в 2003 году - +24,1 градуса.
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