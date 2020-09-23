После обеда воздух прогреется до +25

Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

В Риге день будет солнечным, температура воздуха составит +24...+25 градусов.

Температура воды в море, озерах и большинстве рек составляет +12...+15 градусов.

До этого самая высокая температура 23 сентября была зарегистрирована в Латвии в 2003 году - +24,1 градуса.