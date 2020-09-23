На 13 станциях по всей Латвии были побиты рекорды тепла

Согласно обобщенной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информации, новый национальный рекорд тепла для 23 сентября был зарегистрирован с Мерсрагсе, где температура поднялась до +25,5 градуса.

Прежний рекорд тепла для этого дня составлял +24,1 градуса и был зарегистрирован в 2003 году. 1

Отметка +25 градусов в среду была превышена также на станциях наблюдений в Добеле и Елгаве. Кроме того, рекорд тепла для 23 сентября сегодня был побит в Бауске, Риге, Руцаве, Салдусе, Стенде, Колке, Звейниекциемсе, Айнажи, Руйене и Мадоне.

В столице температура воздуха поднялась до +24,4 градуса, что на 1,3 градуса превысило рекорд 2003 года.