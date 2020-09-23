Ср, 23.09.2020
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На 13 станциях по всей Латвии были побиты рекорды тепла

Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

В среду, 23 сентября, на 13 станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд тепла для 23 сентября, в том числе был зарегистрирован новый национальный рекорд.

Согласно обобщенной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информации, новый национальный рекорд тепла для 23 сентября был зарегистрирован с Мерсрагсе, где температура поднялась до +25,5 градуса.

Прежний рекорд тепла для этого дня составлял +24,1 градуса и был зарегистрирован в 2003 году.

Отметка +25 градусов в среду была превышена также на станциях наблюдений в Добеле и Елгаве. Кроме того, рекорд тепла для 23 сентября сегодня был побит в Бауске, Риге, Руцаве, Салдусе, Стенде, Колке, Звейниекциемсе, Айнажи, Руйене и Мадоне.

В столице температура воздуха поднялась до +24,4 градуса, что на 1,3 градуса превысило рекорд 2003 года.

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