В конце недели ожидаются новые рекорды тепла, но с понедельника погода изменится

В субботу и воскресенье температура воздуха повысится до +21...+26 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +18...+21 градуса. Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

До сих пор самой высокой температурой воздуха, зарегистрированной в Латвии в конце сентября и в последние сто дней года, являются +25,5 градусов 26 сентября 1975 года и 30 сентября 1942 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник Латвии с юга пересечет холодный атмосферный фронт, однако не ожидается ни сильных осадков, ни дождя. Температура воздуха при этом не будет превышать +13...+19 градусов.

На следующей неделе будет облачно, в отдельные дни ожидаются осадки - главным образом в виде кратковременного дождя. Будет дуть слабый восточный ветер, который позволит сгуститься туману. Ночью температура воздуха преимущественно будет сохраняться выше +5 градусов, а в солнечные дни потеплеет до +15...+20 градусов.