За последние десять дней температура воды в водоемах Латвии не понизилась

В пятницу утром температура воды в море составляет +14...+16 градусов, в озерах - от +13 до +16 градусов.

В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды составляет +14...+16 градусов, в остальных реках, в том числе в Гауе, вода остыла до +12...+14 градусов.

Официальный купальный сезон в Латвии закончился 15 сентября.