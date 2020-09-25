За последние десять дней температура воды в водоемах Латвии не понизилась

Благодаря теплой погоде за последние десять дней температура воды в водоемах не понизилась, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу утром температура воды в море составляет +14...+16 градусов, в озерах - от +13 до +16 градусов.
В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды составляет +14...+16 градусов, в остальных реках, в том числе в Гауе, вода остыла до +12...+14 градусов.
Официальный купальный сезон в Латвии закончился 15 сентября.
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