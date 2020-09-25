В субботу может быть побит очередной температурный рекорд

Погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ночью будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, днем скорость его порывов достигнет 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, местами в восточных краях - до +9 градусов. Максимальная температура во второй половине дня составит +22..+26 градусов, а на побережье Рижского залива в Курземе - +18..+21 градус.

В Риге в субботу ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Скорость восточного, юго-восточного ветра составит до 12 м/с, а температура воздуха составит +16 градусов ночью и до +25 градусов днем.