Синоптики: в воскресенье сохранится рекордно теплая погода

В воскресенье, 27 сентября, в Латвии сохранится солнечная, ветреная и рекордно теплая погода, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха на рассвете составит +9..+16 градусов, днем - +21..+26 градусов.
В Риге в воскресенье будет солнечно, ночная температура составит около +15 градусов, а днем может достичь +25 градусов.
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