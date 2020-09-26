Сб, 26.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Синоптики: в воскресенье сохранится рекордно теплая погода

Синоптики: в воскресенье сохранится рекордно теплая погода

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 27 сентября, в Латвии сохранится солнечная, ветреная и рекордно теплая погода, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха на рассвете составит +9..+16 градусов, днем - +21..+26 градусов.

В Риге в воскресенье будет солнечно, ночная температура составит около +15 градусов, а днем может достичь +25 градусов.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Читать также

НАВЕРХ
Back