Синоптики: в воскресенье сохранится рекордно теплая погода

Небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха на рассвете составит +9..+16 градусов, днем - +21..+26 градусов.

В Риге в воскресенье будет солнечно, ночная температура составит около +15 градусов, а днем может достичь +25 градусов.