Вт, 29.09.2020
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Какой будет погода в последний день сентября?

ФОТО: TASS/Scanpix

Утром в среду, 30 сентября, температура воздуха в Латвии опустится до +2...+9 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100 метров. Днем ожидается в основном солнечная погода без осадков. 

При слабом восточном, северо-восточном ветре температура днем повысится до +15...+19 градусов.

В Риге будет в основном солнечно, с утра возможен туман. Температура воздуха на рассвете составит +9 градусов, днем потеплеет до +18...+19.

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