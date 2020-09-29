Какой будет погода в последний день сентября?

Утром в среду, 30 сентября, температура воздуха в Латвии опустится до +2...+9 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100 метров. Днем ожидается в основном солнечная погода без осадков.
При слабом восточном, северо-восточном ветре температура днем повысится до +15...+19 градусов.
В Риге будет в основном солнечно, с утра возможен туман. Температура воздуха на рассвете составит +9 градусов, днем потеплеет до +18...+19.
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