Какой будет погода в последний день сентября?

Ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100 метров. Днем ожидается в основном солнечная погода без осадков.

При слабом восточном, северо-восточном ветре температура днем повысится до +15...+19 градусов.

В Риге будет в основном солнечно, с утра возможен туман. Температура воздуха на рассвете составит +9 градусов, днем потеплеет до +18...+19.