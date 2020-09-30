С конца этой недели в Латвии увеличится вероятность дождя

В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность, без значительных осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха по ночам понизится до +5...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +14...+19 градусов.

Ожидается, что в воскресенье, 4 октября, усилится восточный, юго-восточный ветер и вырастет вероятность дожди. Осадки в виде дождя ожидаются и на следующей неделе.

Температура воздуха при этом сохранится выше нормы.