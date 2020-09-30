Ср, 30.09.2020
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С конца этой недели в Латвии увеличится вероятность дождя

ФОТО: TASS/Scanpix

Начиная с конца этой недели, в Латвии увеличатся шансы на дождь, сообщает агентство LETA.

В ближайшие сутки ожидается небольшая и переменная облачность, без значительных осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха по ночам понизится до +5...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +14...+19 градусов.

Ожидается, что в воскресенье, 4 октября, усилится восточный, юго-восточный ветер и вырастет вероятность дожди. Осадки в виде дождя ожидаются и на следующей неделе.

Температура воздуха при этом сохранится выше нормы.

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