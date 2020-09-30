Какой погодой встретит нас октябрь?

Ночью будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от +4 градусов на востоке до +13 на северном побережье Курземе.

Днем при умеренном восточном ветре воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В Риге 1 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха на рассвете составит до +9 градусов, днем - до +19.