Ср, 30.09.2020
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Какой погодой встретит нас октябрь?

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 1 октября, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от +4 градусов на востоке до +13 на северном побережье Курземе.

Днем при умеренном восточном ветре воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В Риге 1 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха на рассвете составит до +9 градусов, днем - до +19.

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