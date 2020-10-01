Чт, 1.10.2020
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Латвийское небо покрыла необычная дымка

ФОТО: Jānis Trallis/Twitter

В четверг небо над Латвией покрывает дымка - на высоте облаков скопилось большое количество взвешенных твердых частиц или пыли, которая частично задерживает солнечные лучи и слегка окрашивает мир в желтоватые тона, сообщает агентство LETA.

Дымка, возможно, поднялась от лесных пожаров и песчаных бурь в юго-восточной части Европы, на Ближнем Востоке и в Азии.

Дымка на этот раз не связана с влажностью воздуха; в четверг в Латвии она ниже, чем в прошлые дни.

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Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ухудшения качества воздуха на бликом к земле уровне не констатировано.

Из-за дымки температура воздуха немного ниже, чем прогнозировалось.

К часу дня в восточной части Латвии, где тогда дымка была наиболее густой, воздух прогрелся всего до +12...+16 градусов.

В пятницу в Латвии сохранится сухая погода, ожидается небольшая или переменчивая облачность, прогнозируют синоптики. В пятницу возможна и дымка.

Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +6...+13 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая или переменчивая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днем потеплеет до +18 градусов.

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