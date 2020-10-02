Пт, 2.10.2020
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Пятница: сухая погода с переменной облачностью

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ожидается сухая погода с небольшой или переменной облачностью, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +14..+19 градусов.

В связи с пожарами на востоке Украины и юге России и пыльных бурь над частью Европы образовалась дымка, повышенное загрязнение воздуха ожидается и в Латвии.

В Риге пятница пройдет без осадков, воздух прогреется до +17 градусов.

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