Пятница: сухая погода с переменной облачностью

В пятницу в Латвии ожидается сухая погода с небольшой или переменной облачностью, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +14..+19 градусов.
В связи с пожарами на востоке Украины и юге России и пыльных бурь над частью Европы образовалась дымка, повышенное загрязнение воздуха ожидается и в Латвии.
В Риге пятница пройдет без осадков, воздух прогреется до +17 градусов.
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