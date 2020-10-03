Сб, 3.10.2020
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Суббота будет облачной; усилится ветер и местами пройдут дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrejs Baburovs/LETA

Утром в субботу на большей части территории Латвии ожидается облачная погода, облачно будет и днем, сообщает агентство LETA.

С утра дожди идут главным образом под Даугавпилсом, но днем осадки ожидаются преимущественно в восточной, юго-восточной части страны.

Температура воздуха с утра составляет +9...+13 градусов, днем она повысится до +12...+17 градусов.

Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, местами в Курземе - до 16 метров в секунду.

В Риге в субботу значительных осадков не ожидается, сквозь облака будет проглядывать солнце. Порывы восточного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +16 градусов.

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