Суббота будет облачной; усилится ветер и местами пройдут дожди

С утра дожди идут главным образом под Даугавпилсом, но днем осадки ожидаются преимущественно в восточной, юго-восточной части страны.

Температура воздуха с утра составляет +9...+13 градусов, днем она повысится до +12...+17 градусов.

Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, местами в Курземе - до 16 метров в секунду.

В Риге в субботу значительных осадков не ожидается, сквозь облака будет проглядывать солнце. Порывы восточного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +16 градусов.