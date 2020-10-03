В пятницу в Риге очень сильно ухудшилось качество воздуха. Люди могут ощутить это на здоровье

Однако на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) по-прежнему нет публично доступной информации об актуальном уровне загрязнения воздуха, и ни одна госструктура не распространила предупреждение.

📍LVĢMC vienmēr ir slēpuši un viltojuši gaisa piesārņojuma datus Rīgā, neatkarīgi no tā, kas pārvalda VARAM un RD. Un arī pašlaik NEKAS nav mainījies. Cilvēki var slimot, bet tiem idiotiem ir nospļauties.

Eu, @progresivie @ZalaPartija uc 🇱🇻 “zaļie”, jums par to ir savs viedoklis? https://t.co/gbasSRx9jv — Nepareizais (@realNepareizais) October 2, 2020

Опубликованные на сайте LVĢMC оперативные данные свидетельствуют, что качество измеренного на станциях наблюдения воздуха прекрасное, или же что данных за последние 24 часа нет. Индекс качества воздуха установлен как прекрасный или очень хороший потому, что в подсчете используются данные о концентрации озона, диоксида серы и диоксида азота, которые низки, но не берутся во внимание данные о микроскопической пыли, которая и является главной причиной загрязнения воздуха в Латвии.

Специалист по общественным отношениям LVĢMC Санита Пелеке в пятницу сообщила, что на станциях наблюдения на улице Бривибас и бульваре Кронвальда в Риге 1 октября были сменены фильтры частиц РМ10, поэтому концентрацию на улице Бривибас в тот день - 186 µg/m³ - можно использовать только в качестве примерного показателя, так как он не включает в себя полный 24-часовой период.

Согласно опубликованной на сайте LVĢMC информации, концентрация РМ10 выше 100 µg/m³ в сутки оценивается как очень плохая, любой житель может ощутить влияние на здоровье, и в силе должно быть предупреждение о чрезвычайной ситуации.

Ухудшение качества воздуха в эти дни наблюдается по всей Латвии.

LVĢMC поясняет, что такое загрязнение воздуха ощутить на здоровье может каждый, особенно осторожным стоит быть людям с проблемами дыхательных путей. 6

Чувствительным группам, например, детям с астмой и взрослым с проблемами с сердцем, необходимо ограничить прогулки и физическую нагрузку на улице.

Главная причина этого - бушующие на востоке Украины и в южной части России пожары, а также поднятые ветром в пустынных регионах частички песка и пыли.

В ближайшие дни в Латвии ожидается улучшение качество воздуха.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является четвертым крупнейшим риском для здоровья - после высокого давления, нездорового питания и курения. Если постоянно вдыхать большое количество мелких частиц, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и рака.